A szervezők – a Vasúttörténeti Alapítvány, a Kecskeméti Kisvasútért Közösség és a Kiskunsági Hajtánypálya– közölték: lehetőség nyílik kézi- és lábhajtányozásra a bugaci vasútállomáson, melynek várótermében vasúttörténeti kiállítást is berendeznek. A nap folyamán hajtányos felvonulásra is sor kerül, ahol az ország különböző részeiről érkező motoros hajtányokat lehet megtekinteni, illetve kipróbálni. Mint közzétették: igény szerint, menetrenden felüli motoros hajtányozásra is lehetőség lesz, Bugac és Bugac-Felső állomások között. Hajtányozásra 10:00-18:00 óra között lehet jelentkezni a bugaci vasútállomáson. A közúton közlekedőknek is jobban kell figyelniük a kisvasút átjáróinál, mert hajtányok közlekednek augusztus 12-én. A meghirdetett menetrend szerint minden hónap második szombatján hajtány járatokat indítanak Jakabszállás és Nagybugac állomások között. A járatok idén ezeken a napokon közlekednek: augusztus 12., szeptember 9., október 14.