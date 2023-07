Az önkormányzat meghívta a pedagógusokat is egy vacsorára, amelyet az évzáró végén az egész éves munka elismeréseként rendeztek. Borkóstolást is tartottak a számukra, Galántai Norbert, a helyi Galántai Borház borásza mutatta be a legjobb italaikat. A pedagógusok egy olyan szerencsés helyen ültek, amelyet két oldalról öt kitelepült pincészet és egy pálinkaház faházai vettek körül, így bárki megkósolhatta a 2022-es évjárat legjobb környékbeli borait.

A kecskeméti Hírös Gasztroszínház színészei léptek fel, akik a remekek (ételek és italok) mellé, egy mini színházi élményt adtak a hallgatóságnak. Ahogy mondták „ Amint kóstoljuk a borokat, vagy a falatkákat, az impresszióink megelevenednek előttünk az asztalok között a színészek által.” A műsor mellett sok száz ember az iskola előtti parkolóban adott egymásnak randevút, miközben a csapatok nekiláttak a főzésnek 15 órától. A főzők között volt például a Go Egyesület is, ahol öt hölgy készítette a remek ételt.

Lajos Tímea a csoport vezetője hírportálunknak elmondta, hogy az idén újból megrendezik a 24 órás futás a Vadkerti tó körül programot augusztus 11- 12-én. Bárki jelentkezhet a futásra, az a lényeg, hogy 24 órán keresztül mindig fusson valaki a tó körül. 2020-ban 700-, 2021-ben 665-,míg tavaly 1015 kilométert teljesítettek a nevezők. A gulyás főző versenyt az Ácsok csapata nyerte meg, míg a palacsintás királynő Péczka Judit lett, aki Néró szőlőből készült lekvárral töltött kandírozott palacsintát készített.