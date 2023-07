Fülöp Róbert polgármester a napokban aláírta a kivitelezési szerződést a munkálatokat végző Soltút Kft. képviselőjével. Komoly feladatot jelent, hogy nem elég csak egy új kopóréteget húzni rá, hanem útalapot is kell építeni, mert eddig nem volt. A beruházás költség 227 millió forint és várhatóan 2023. október végéig készül el – tudatta a polgármester. Fülöp Róbert arról is tájékoztatott, hogy a Kopolyai út második ütemének, a belterületi szakasz felújítási tervei is elkészültek, jelenleg az engedélyeztetési eljárás folyik, majd a kivitelezőt választják ki és utána indulhat a beruházás.