Ugró Sándor, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatója elmondta, hogy bár úgy gondoljuk, hogy a környezeti nevelés helyszíne kint kell, hogy legyen az erdőben, a mezőn vagy a tóparton, ezzel szemben talán még fontosabb, hogy a városi gyermekek is megismerjék a természetet. Ehhez a Természet Háza folyamatosan kínálja a programokat – hangsúlyozta az igazgató, aki elmondta azt is, hogy az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesülettel való együttműködés igazából nem most kezdődött, hanem most kapott új lendületet. A Gyermekek Napjához természetismereti játékok megszervezésével járulunk hozzá – fogalmazott az igazgató, aki mindenkit szeretettel invitál a rendezvény napján és más napokon is a Természet Házába.

Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió ügyvezetője röviden ismertette a rajzfilmstúdió munkáját. Mint mondta, a tavalyi évben átlagosan naponta 5 kecskeméti rajzfilmet vetítettek a Magyar Televízióban. A jövőbeli együttműködésre pedig már most is több ötlete van, melyekről egyeztetni fognak.

Szabó Csaba, a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ ifjúságfejlesztési szakmai vezetője elmondta, hogy a Kecskeméti Rajzfilmstúdióban kezdett el annak idején rajzolni. A gyerekeknek egy játékanimációs karikatúra foglalkozást fog vezetni a Gyermekek Napján. Hozzátette, hogy spanyol, francia és orosz önkéntesek közreműködésével egy játékanimációt is elhoznak a rendezvényre.