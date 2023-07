A fesztiválon fellépett Valmar, Majka, Dzsúdló, Azahriah, Wellhello, Yamina, Regan Lili és Szecsei látványos színpadi show kíséretében, a későbbi frissítő záporok sem hűtötték le a forró hangulatot, a partiaréna is tele volt és a víziszínpad előtt is sokan buliztak a tó vizének hűsítő hullámai között. Az öt nap alatt mintegy harmincezer embert vártak a szervezők a fesztiválra, ez a létszám bőven teljesülhetett is.