Ahol többen élnek egy fedél alatt, például a társasházakban, ott minden lakó kénytelen és köteles bizonyos kompromisszumokat meghozni és azokat betartani. Abban az esetben, ha a lakók maguktól nem tudják betartani a házirendet, minden lakóközösségnek megvan a maga illetékes képviselője, aki betartatja velük a közösen megfogalmazott pontokat.

A házirend tulajdonképpen bármit tartalmazhat, amit a lakóközösség elfogad a közgyűlésen, de ezek a rendelkezések kizárólag a közösen használt területekre érvényesek (lépcsőház, udvar stb.). Bár teljesen egyértelműnek tűnik, hogy mit szabad és mit nem szabad csinálni egy társasházban, gyakran megfeledkezhetünk az apróságokról, de sajnos arra is van példa, hogy valaki szánt szándékkal rongálja a közös tulajdont. Többek között a társasházi etikettről is beszélgettünk a podcastadásunkban Simon Szabolcs házfelügyelővel, aki az általános tudnivalók mellett megosztotta saját tapasztalatait is.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.