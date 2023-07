Fülöp Róbert polgármester az átadáson hangsúlyozta, hogy az eredeti tervek szerint több fát is ki kellett volna vágni az út és a parkolók építése miatt, emiatt újra kellett tervezni a beruházást. Ez viszont némi csúszást okozott, ennek köszönhetően viszont végül egyetlen fát sem kellett kivágni.

A városvezető kiemelt azt is, hogy a felújítás a Belügyminisztériumtól kapott 350 millió forintos támogatásból valósult meg, ezzel együtt a Nagy Mór utcában és a közeli Kuruc vitézek terén is sikerült felújítani több útszakaszt, valamint új parkolók is épültek.

Mint azt Fülöp Róbert polgármester elmondta, az útfelújítások ezzel nem álltak le Kiskunhalason, hamarosan a jánoshalmi útra vezető Kopolyai út első szakaszának felújítása is megkezdődik.