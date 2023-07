Szemereyné Pataki Klaudia polgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy kiemelkedő a jótékonysági akció Kecskemét egyik kiemelkedő összefogása, együttműködésben a civilekkel. A felhíváshoz önkéntesek jelentkezését is várják, a felajánlásokon kívül koordinációs feladatokra is. A polgármester felhívta a figyelmet arra, hogy meglévő, használt, de jó állapotú iskolai eszközök felajánlását is várják. Erre ő maga szolgált példával, mivel egy ismerőse gyermeke által felajánlott táskát töltött meg tanszerekkel. Szemereyné Pataki Klaudia reményét fejezte ki, hogy az eddig csatlakozó partnerek jó példával járnak elöl és több vállalkozás is hozzájárul majd az adománygyűjtés sikeréhez.

– Közösen vegyünk le egy kis terhet azok válláról, akiknek erre szüksége van – hangsúlyozta a polgármester. Mások mellett Engert Jakabné alpolgármester, Szamler László képviselő, a Malom Központ képviselő Rácz József vezető és a Kecskeméti Sportiskola növendékei is megtették felajánlásukat.

Az akcióról bővebb információ a [email protected] e-mail címen kérhető.