Tóthné Frank Anikó, a majsai Menedékváros intézményeinek vezetője elmondta, hogy már évek óta szerették volna, hogy eljussanak hozzájuk is az amerikai gyülekezet képviselői. A világjárvány ugyan késleltette a néhány napos együttlétet, de néhány napja megvalósult az álom és angol nyelvű tábort tartottak az egykori szovjet laktanya épületeiben kialakított Menedékvárosban.

Egy texasi család – akiknek 16 éves lányuk is szerepet vállalt a misszióban – jóvoltából a gyerekek amellett, hogy angol nyelvet tanulhattak, számos fejlesztő foglalkozáson vehettek részt. A missziósok célja a játékos nyelvtanítás mellett az volt, hogy Isten igéjét, szeretetét minél közelebb vigyék a fiatalokhoz.

A majsai Menedékváros kifejezetten hátrányos helyzetű gyermekeknek, családoknak nyújt átmeneti otthont.

– Ezek a gyerekek még soha életükben nem találkoztak angol nyelvterületről érkezőkkel.

Számukra külön érdekesség és élmény volt, hogy idegen nyelvet hallhattak és tanulhattak a táborban – nyilatkozta Tóthné Frank Anikó.

– Ez az egy hét elsősorban arról szólt, hogy szeretnénk Istennek a szeretetét megismertetni az itt élő gyerekekkel, családokkal. A programba nagyon sok fejlesztő elem is bekerült, melyek segítségével próbáltuk például azt is megtanítani a gyerekeknek, hogy egy-egy konfliktushelyzetből hogyan tudnak kijönni – mondta Molnár Tivadar táborvezető, aki hozzátette: a keresztyén értékek ma is érvényesek és ezeket az értékeket szeretnék a gyerekek életének részévé tenni és játékos módon, énekelve, vidáman megtanítani, miközben komoly történeteket is megismerhetnek a Bibliából.

Shantel Brent Kallysta, a texasi baptista gyülekezet tagja arról beszélt, hogy nagyon különleges helyre érkeztek.

Bepillanthattak a szolgálat munkájába és látták, hogy nagyon professzionálisan gondoskodnak a családokról. – Nagyon nagy szeretetet mutattak felénk is, ami nagy alázatra indított bennünket a szívünkben és nagyon örülünk, hogy itt lehettünk. Számunkra fontos, hogy bemutassuk Istennek a szeretetét a gyerekeknek, ezért is utazunk a világ minden tájékára – tetté hozzá Shantel Brent Kallysta.