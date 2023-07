Énekeskönyveket évszázadok óta használnak a különböző egyházak felekezetei, a Magyarországi Református Egyház Zsinata pedig 2009 végén arról határozott, hogy elkezdik a reformátusok körében használt énekeskönyv megújítását. 2021-ben meg is jelent az új kiadvány, mely az egész magyar reformátusság szolgálatára vált már most is. Ugyanis a régebbi tartalmat kibővítették új dalokkal, melyeket a tapasztalatok szerint szívesen tanulnak meg és énekelnek a gyülekezetek.

Kókai Géza, a Lakitelek-Nyárlőrinc Református Társegyházközség lelkésze elmondta, hogy a lakiteleki és a nyárlőrinci gyülekezetekben hagyomány, hogy minden hónapban tanulnak egy új éneket. Amióta megjelent az új énekeskönyv, azóta abból választunk – tette hozzá. Mint mondta, még nem mindenki tudta beszerezni a megújult énekeskönyvet, ezért sokszor fénymásolatokat kellett készíteni, hogy mindenki lássa a kottát és a szöveget egyaránt. Jelenleg párhuzamosan használjuk a régi és az új énekeskönyveket, azt tervezzük, hogy jövő év elején, januárban teljesen áttérünk a megújult énekeskönyv használatára – mondta.

Hálát adunk Istennek és köszönetet mondunk az adakozó családnak, hogy gyülekezetünk 50 új énekeskönyvvel gyarapodhatott – hangsúlyozta a lelkész. Mint mondta, a könyveket a lakiteleki és nyárlőrinci templomban használják majd az istentiszteletre érkezők.