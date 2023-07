Múlt hét csütörtökön jelezték a városüzemeltetés felé, hogy habzik a Dobó körúti szökőkút. A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. munkatársa nem habozott, rövid időn belül a helyszínre sietett, és megkezdte a közel plusz egy műszaknyi takarítási, és újra-üzembehelyezési munkálatot. Többek között leengedte a vizet, kiszedte a szökőkútba dobált szemetet, és megtisztította a komplett vízrendszert, vagyis kijáratta a csövekből, az élmény- és szűrőszivattyúból a habzó vizet.

A medence falát és alját is alaposan áttisztította, majd a medencét újratöltötte. A szakember homokszűrővel többször át is mosatta és át is öblítette a szűrőszivattyú vízrendszerét, többszöri vízfrissítési eljárást is alkalmazott. A vízminőséget beállította, a szökőkút kávát és környékét a szokásos eljárás alapján rendbe tette.

Habzó szökőkút

Forrás: Kecskeméti Városüzemeltetési Kft. (KVÜ)

Az ismeretlen vegyszerrel szennyezett víz a rengeteg munkán és a kárba veszett tisztított és kezelt vízen felül a szökőkúthoz tartozó vízgépészetben lévő összetett vízrendszer lehetséges károsodását is okozhatja. Ezért az ügyben feljelentést is tesznek.

A tisztítási munkálatokat követően a víz ismét tiszta és áttetsző, a szökőkút rendben működik, azonban a munka több mint 7 órát vett igénybe. Ez idő alatt más, fontos feladatot is elláthatott volna a szakember. Ugyanis a KVÜ 25 szökőkutat, 35 db ivó- és közkutat és 30 db öntözőberendezést üzemeltet a városban. Tennivaló ezért van bőven. A szakemberek a hét minden munkanapján folyamatosan ellenőrzik, tisztítják, szükség esetén javítják őket.

A vegyszeres szennyezésen túl sajnos sokan dobálnak hulladékot a kutakba: üveget, ételmaradékot, lábbeliket, mindenféle szemetet. Nagy károkat okoznak ezzel. Ugyanis nemcsak a vizet szennyezik, de a szökőkutak vízgépészetét is tönkretehetik. Sajnos, folyamatosan rongálják az ivókutakat és az öntözőrendszerek szórófejeit is, százezres nagyságrendű kárt okozva.

Ezért fontos, ha közterületen valaki problémát észlel, ne a közösségi oldalaktól várja a megoldást, hanem jelezze az illetékes szerv felé. Például, ha rongálót lát valaki, hívja a Kecskeméti Városrendészetet a +36206215599 telefonszámon.