A nyolcadik alkalommal megrendezett programon, a soltiakon kívül voltak résztvevők Dunaegyházáról, Hartáról és Dunapatajról is. A túrázók a városi könyvtár parkjában gyülekeztek, innen indultak el, hogy bejárják a Szőlőhegy lankás útjait.

A nyolc kilométeres út alatt négy helyen pihentek meg a túra résztvevői. Elsőként Varga Imre pincéjénél, majd a Hollósi pincénél, ahol Molnár István és felesége Bea várta a túrázókat, ezt követően Nagy Dénes és Nagyné Szabó Ildikó pincéjénél, végül a Levendulás pincénél, ahol Károly és Andi volt a vendéglátó. Ezeknél az állomásoknál a tulajdonosok bemutatták pincéjüket, beszéltek a saját szőlőikben termelt szőlőfajtákról és a belőlük készített borokról, amelyekből meg is kínálták a túrázókat. A Varga pincénél megnézhették a többszáz darabból álló röviditalos pohár gyűjteményt is, valamint a negyedik pincénél a különleges solti szőlőhegyi levendulást is.