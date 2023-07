Dr. Gondos Miklós főigazgató köszöntőjében kiemelte, hogy az elmúlt évben mindenki nagyon nehéz körülmények között teljesített. Az energiaválság a kórházat sem kíméli, a költségvetés legnagyobb hányadát az energiaszámla teszi ki. Emlékeztetett, hogy a nehézségek ellenére is bővítették a kórházat: megnyílt az Egynapos Sebészet és a Gyermekpszichiátria is, az eszközpark is számottevően gyarapodott, melyben nagy szerepe volt támogatóiknak is.

Prof. dr. Sztachó-Pekáry István alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az anyák 250 éve született megmentője korát megelőzve élt és dolgozott, olyan ellenség ellen küzdve, ami nem látható, csakúgy, mint az elmúlt években, a járvány alatt a jelen egészségügyi dolgozói. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy az egészségügy minden munkatársa arra vigyáz, ami mindenki számára a legfontosabb: az egészségre, és ők azok, akik bennünket születésünktől halálunkig elkísérnek.

Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke hangsúlyozta, hogy a ma embere nem tud önerejéből boldogulni, hanem rászorul arra a szakmai tudásra, útmutatásra amit az egészségügyi szakemberek nyújtanak, majd megköszönte a munkát és az emberséget, amit a megyében élők megtapasztalnak a kórházban.