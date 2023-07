Az Ifjúsági Világtalálkozó története 1984 virágvasárnapjáig nyúlik vissza, Szent II. János Pál pápa hívta Rómába a fiatalokat, hogy együtt ünnepeljék a megváltás rendkívüli szentévének lezárását. Később a pápa levelében a világ minden fiatalját találkozóra hívta, majd hivatalosan is kezdeményezte az ifjúsági világnapok megünneplését. Minden találkozónak volt himnusza, mely eleinte a rendező ország nyelvén, később egyre több más nyelven is megszólalt. A soron következő helyszínt a Szentatya mindig az aktuális találkozó záró szentmiséjének végén hirdeti ki. Általában egy távoli földrész nagyvárosát mindig egy európai helyszín követi.

2023-ban az eseménynek a portugál főváros, Lisszabon ad otthont. Az elő- és főtalálkozóból álló rendezvény július 26. és augusztus 6. között zajlik. Július 31-éig az előtalálkozókra kerül sor a portugál egyházmegyék és nemzetközi lelkiségi mozgalmak szervezésében, a fő program pedig augusztus 1-je és 6-a között várja a résztvevőket. A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye fiataljai az Emmanuel katolikus karizmatikus közösség coimbrai eseményén vesznek részt. A találkozó célközönsége a 18–35 év közötti fiatalok. 18 éves kor alatt csak szülői beleegyező nyilatkozattal lehetséges a részvétel.

A Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye fiataljai az indulás előtt egy felkészítő programon is részt vettek, a Kalocsai Érseki Palotában Bábel Balázs érsek fogadta a fiatalokat. A Magyar Kurír beszámolója szerint a főpásztor az érseki magánkápolnában megáldotta a kendőket, amelyeket a fiatalok viselnek majd a találkozó alatt, és Isten áldását kérte hordozóikra. Bábel Balázs Szent Kristóffal és a nap szentjével, Szent Jakabbal párhuzamot vonva hívta fel a figyelmet a zarándokutak fontosságára, azok valódi jelentőségére, valamint kérte a találkozón résztvevőket, hogy igyekezzenek ők is Krisztus hordozóivá válni. Hálájuk jeléül a fiatalok is megajándékozták egy kendővel a kalocsa-kecskeméti érseket, aki ezt követően kötetlen beszélgetést folytatott velük.

Fotó: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

A Szentszék Sajtóterme már június elején nyilvánosságra hozta Ferenc pápa a 2023-as Ifjúsági Világtalálkozóra tervezett programját, amelyre több mint 400 ezer fiatal regisztrált. Az akkor közzétett videóüzenetében Ferenc pápa hangsúlyozta: örömmel tölti el ezeknek a fiataloknak a vágya, hogy ebben az évben a portugál fővárosba utazzanak.

Ferenc pápa eddig három Ifjúsági Világtalálkozót vezetett: a brazíliai Rio de Janeiróban 2013-ban, Krakkóban, Lengyelországban 2016-ban, és Panama Cityben 2019-ben. A lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozó a 37. lesz, és eredetileg 2022-ben tartották volna a portugál fővárosban, de a Covid-járvány miatt elhalasztották. Az idei Ifjúsági Világtalálkozó mottójául Ferenc pápa Lukács evangéliumának egy idézetét választotta: „Mária felkelt és sietve elindult” (Lk 1,39), amely az Angyali üdvözlet történetéhez kapcsolódik, amikor Szűz Mária az angyal bejelentése után, hogy ő lesz az Isten Fiának anyja, meglátogatja unokatestvérét, Erzsébetet.

A pápa augusztus 2-án, szerdán délelőtt 10 órakor érkezik meg a lisszaboni Figo Maduro légibázisra. Négy napos látogatása során találkozik Marcelo Rebelo de Sousa köztársasági elnökkel, a diplomáciai testület tagjaival, püspökökkel, a papokkal, a diakónusokkal, a szerzetesekkel és szerzetesnőkkel, valamint a szeminaristákkal és a lelkipásztori munkatársakkal. Augusztus 3-án, csütörtökön Lisszabonban, a VII. Edward parkban részt vesz az Ifjúsági Világtalálkozó megnyitóünnepségén, augusztus 4-én Keresztúton vesz részt a fiatalokkal, majd kiszolgáltatja a kiengesztelődés szentségét az Ifjúsági Világtalálkozó résztvevői közül néhány fiatalnak. Az Ifjúsági Világtalálkozó záró miséjét a pápa a Tejo parkban mutatja be augusztus 6-án, vasárnap délelőtt 9 órakor. Délután az algès-i Passeio marìtimo koncerthelyszínen találkozik az Ifjúsági Világtalálkozó önkénteseivel, a búcsúzási ceremónia előtt, amelyre a Figo Maduro légibázison kerül sor a Szentszék Sajtóteremének közleménye szerint.