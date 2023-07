Dr. Kriston-Vízi József Pulszky Ferenc-díjas etnográfus, muzeológus, kultúraközvetítő szakember, Pro Ludo-díjas játékkutató sokak számára ismert szakember országszerte, így Kecskeméten is. Pályafutásának jelentős része kötődik a hírös városhoz. Többek között 1983-tól 2000-ig a Szórakaténusz Játékmúzeumban, majd 2018-as nyugdíjazása előtt a Katona József Múzeumban dolgozott. Az 1994-ben alapított Kecskemét-Aomori Baráti Kör alapító és tiszteletbeli elnöke.

Munkásságának értékőrző, kultúraközvetítő, közösségformáló érdemeit széles körben elismerik. A 70. születésnapjára barátai egy ünnepi kötettel ajándékozták meg, melynek minden írása Kriston-Vízi Józsefhez íródott.

A sok közt e kis tréfa… című ünnepi tanulmánykötet bemutatóján először Oláh Róbert muzeológus, a kötet szerkesztője méltatta Kriston-Vízi Józsefet.

– Az ünnepelt, sokak Jóskája idén 70 éves! De minő hetven év ez, kérem szépen! Mondhatni volt ebben jó is, rossz is, ahogy azt már csak az élet diktálni szokta, de Jóska minden feladatot, célt és olykor nehézséget is „megugrott”… olykor már-már a Holdig, de azért mindig visszatért hozzánk. Ilyen ő, a fáradhatatlan néprajzos, múzeumos, kutató és szervező és még ki tudja micsoda-csoda! Ha az életpályáját számba kéne venni, vagy azt a legteljesebben leírni, akkor láthatjuk, hogy térben és időben „ficánkolt” az évtizedek alatt és nemhogy lassítana, vagy megpihenne, hanem mint olaj a tűzre, keresi az új és jobb dolgokat, teendőket és végső soron kihívásokat. Hiszem, hogy ezen kötet rámutat és talán példát állít az olvasók és a jövő generációi elé, hogy ezt így is lehet csinálni, lehet Jóskát követni, de utánozni sosem (ugyanis lehetetlent ne várjunk senkitől). Hiába tanultuk meg gyermekfejjel a fizikaórák egyikén, hogy örökmozgó nem létezik, de azt nem említette egy tanító vagy tanár sem, hogy ahhoz nagyon hasonlító viszont igen, a perpetuum KRISTON mobile. Ezúton köszöntöm a magam és valamennyi szerző nevében ezen fáradhatatlan örökmozgó Jóskánkat jeles napja alkalmából! – mondta Oláh Róbert az ünnepségen.