– Milyen szakmai életút vezetett a Kecskeméti Rendőrkapitányság vezetői székéig?

– 1987. szeptember 1-gyel kezdtem a rendőri hivatást Kecskeméten, bűnügyi vizsgálóként, még a régi Lestár téri rendőrség épületében. Ezt követően nappali tagozaton elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát. A diplomázást követően a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi Osztályára kerültem főelőadói beosztásba. 1998-ban rendészeti szakterületen folytattam a pályafutásomat Kiskunfélegyházán alosztályvezetőként, majd osztályvezetőként. Ezután 16 évig vezettem a kiskunfélegyházi kapitányságot: 2007-től megbízott, 2008-tól pedig kinevezett kapitányságvezető lettem. Nagy megtiszteltetés ért, amikor főkapitány úr felkért a kecskeméti kapitányság vezetésére. Azért is különösen megtisztelő a felkérés, mert elődöm, Kerti István kapitány úr irányítása alatt a kapitányság komoly fejlődésen ment keresztül és vezetésével kiváló eredményeket értek el. Büszkeséggel tölt el, hogy a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitánysághoz hasonlóan nagy szaktudással bíró és elhivatott munkatársakkal folytathatom a vezetői pályámat.

– Ezek szerint a kapitányságok között is van különbség, és ez szakmai előrelépést jelent önnek?

– Igen, a Kecskeméti Rendőrkapitányság kiemelt kapitányság, a létszámából és elhelyezkedéséből adódóan is komoly kihívást jelent a vezetése.

– Milyen eredményeire büszke kiskunfélegyházi évei alatt?

– Kiskunfélegyháza csendes, nyugodt város, kiváló közbiztonsággal, így kirívó bűncselekmények ritkán fordultak elő. Kiváló az együttműködés az önkormányzattal, a polgárőrséggel és a társadalmi szervezetekkel. Az összefogás eredményeképpen évről évre egyre sikeresebben biztosítottuk a kiskunfélegyháziak biztonságát. A felmerülő bűncselekményekre, illetve közlekedési helyzetekre azonnal reagáltunk, ennek köszönhetőek eredményeink. A szakmai megítélés alapján Kiskunfélegyháza élenjáró rendőrkapitányság lett.

– Milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük Kiskunfélegyházán?

– A vendégmunkásokkal kapcsolatban felmerülő problémák, vagy a lakosságot nyugtalanító sorozatos bűncselekmények jelentettek nehézséget, de azonnal és eredményesen reagáltunk ezekre.

– Az interjút megelőző napon is találkoztunk, a városházán, ahol megalakult a Közbiztonsági Fórum. Hogyan képzeli el a társszervekkel való együttműködést?

– Nagyon fontos számomra az önkormányzatokkal és a társszervekkel ápolt kapcsolat. Éppen ezért üdvözlöm a kezdeményezést, aminek élére állt a polgármester asszony. Azon dolgozunk, hogy minél nagyobb létszámot fordíthassunk a közbiztonság biztosítására. Beköszöntött a nyári időszak, amikor különösen fontos a közterületi jelenlét. Ehhez jelent segítséget a Kecskeméti Városrendészettel közös szolgálatok ellátása, amit a napokban indítottunk. A rendőrség stratégiai partnere a polgárőrség, melynek vezetőivel már többször egyeztettünk arról, hogy miként tudunk közös úton elindulni.

– A közös járőrözések valamelyest megoldást kínálnak a humánerőforrásbeli kihívásokra?

– A létszámunk nem feltöltött, de az alapfeladatok ellátására megfelelő számú kollégával rendelkezünk. A közös járőrszolgálatok azonban megsokszorozzák a közterületi jelenlétünket, ami különösen fontos a nyáron jelentkező pluszfeladatok teljesítéséhez. Az összefogáson kívül a vármegyei főkapitányság is nagy segítségünkre van további rendőri erők átcsoportosításával.

– Miért választotta a rendőri hivatást?

– Nálunk ez családi hagyomány. Amikor 1987-ben Kecskemétre kerültem állományba, azért nem Kiskunfélegyházán, a lakóhelyemen kezdtem dolgozni, mert édesapám ott vezette a rendőrkapitányságot. Nagy büszkeséggel töltött el, hogy abban az irodában dolgozhattam később, ahová gyermekként olyan sokat jártam be az édesapámhoz. Nem szakadt meg velem a családi hagyomány, mert a nagyobbik fiam is rendőr, ő bűnügyi szakterületen dolgozik. Feleségem családjánál sem volt idegen a rendőri pályafutás, édesapja is rendőr volt és az édesanyja a főkapitányságon dolgozott.

– Mi a vezetői hitvallása?

– Elhivatott vagyok a pályámat illetően. Főkapitány úrhoz hasonlóan magam is stratégiákban gondolkodom, mert fontos megtervezni az előttünk álló feladatok végrehajtását. Szerencsés vagyok, hogy ilyen nagy tudású csapattal dolgozhatom együtt, akikkel ez megvalósítható. A bűncselekmények gyors felderítésére, az áldozattá válás megelőzésére, valamint a bűn- és balesetmegelőzés területeire koncentrálunk. Emellett kiemelten kezeljük, hogy nyissunk az állampolgárok felé.

– Ki ön az egyenruha mögött?

– Kiskunfélegyházán lakom. Feleségemmel 1990-ben házasodtunk össze és két felnőtt fiunk van. Egyikük rendőr, másikuk sportoló. Két unokám van, és érdekesség, hogy a kisebbik fiúgyermek pont a rendőrség napján, április 24-én született. A feleségem Kiskunfélegyházán az egyik napköziotthonos óvoda tagintézmény-vezetője. Ha csak tehetem, kevés szabadidőmet unokáimmal töltöm, de szívesen hallgatok zenét. Szeretek horgászni is, de arra jut a legkevesebb időm.