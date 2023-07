A varázslatos, megnyugtató belső térnek kézzel fogható hatása van a gyermekekre.

– A várakozás alatt kevesebb a mobiltelefon-használat is, mert a gyerekeket és a szülőket is kommunikációra ösztönzik a megjelenített történetek. A szülőkben felelevenedik a gyerekkoruk, így eleve nyitottabban, jobb kedvűen jönnek be a rendelésre.

Azzal, hogy ők is visszakerülnek egy kicsit saját gyermeki világukba, nyitottabbá válnak gyermekük aktuális problémáival szemben is.

Továbbá lehetőséget ad arra is, hogy egy nehezebben verbalizáló gyermekkel elindíthassuk a beszélgetést a mesefigurák segítségével, vagy akár egy nehezebben elmondható titkokra is fény derülhessen. A meséken keresztül ősi bölcsességek, egész életre szóló útravalók adhatók át – fogalmazott dr. Csenki Dorina gyermekpszichiáter szakorvos, aki azt is elmondta, mióta felkerültek a rajzok, történetek a falakra, észrevehetően nyugodtabban, csendesebben várakoznak a gyerekek, hiszen annyi intenzív képi élmény éri őket, hogy mire végigjárják a teret, már sorra is kerülnek.

Dr. Gondos Miklós, a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház intézményvezetője, főigazgatója elmondta, a kórház életében már az is hatalmas előrelépés volt, hogy megépült egy különálló épület a gyermekpszichiátriai szakrendelés számára. A Poli-Farbe Kft. támogatásának köszönhetően pedig az ország legszebb gyermekpszichiátriája lett a kecskeméti.

– Ilyen körülmények között öröm dolgozni, és könnyebb a gyógyulás is.

A Poli-Farbe nem először támogatta intézményünket, 2019-ben közel ötezer négyzetméter falfelület festéséhez elegendő festéket biztosított számunkra, illetve egymillió forint adományt nyújtott egy lézergép megvásárlásához – fogalmazott a főigazgató.

Mikulás Ferenc, a Kecskeméti Rajzfilmstúdió vezetője kiemelte, hogy a népmesék története és egy kisgyerek kórházba kerülése között nagyon sok hasonlóság van: ha egy gyermek egy őt érintő betegséggel találkozik, az olyan, mint amikor a mesében a főhős a rosszal kell megvívjon. A kórházban pedig segítői, az orvosok segítségével legyőzi az ellenséget, vagyis a betegséget, így lesz jó vége a történetnek.

A 2019-ben indult Poli-Farbe Kórház-felújítási Projekt keretében eddig kilenc magyarországi kórház, 25 különböző osztálya tudott megújulni a kapott festékek és vizsgálati eszközök, felszerelések adományozása révén.

– A Covid-járvány következtében 2020–2021 folyamán, a lezárások miatt kénytelenek voltunk szüneteltetni felújító programunkat, de megtaláltuk a módját, hogy ekkor is hatékonyan segítsük a szektort, saját gyártású kéz- és felületfertőtlenítő szereket adományoztunk országszerte – emlékezett vissza Szabó Antal, a Poli-Farbe tiszteletbeli elnöke.

A sajtótájékoztatón Szabó Antal bejelentette, hogy a festékgyártó vállalat kórházfelújító programja tovább folytatódik, és a lengyel anyavállalathoz hasonlóan specializálódik is: a 2023–2024-es pályázatra gyermekkórházak, gyermekosztályok jelentkezését várják az ősz folyamán.

