Mert minden egy jó élménnyel kezdődik – ez a mottója a Rózsatábornak, amit a lakiteleki Kontyvirág Erdei Iskolában tartanak ezen a héten. A szakmai program minden délelőtt közös énekléssel indul.

– A mostani táborunk leginkább létszámban különbözik az eddigiektől

– mondja Nauer-Agárdi Éva táborvezető.

– Nagyon nagy az igény és az érdeklődés a táborunk iránt, mert most tízzel vagyunk többen, mint az elmúlt évben, de sajnos harminc jelentkezőt hely hiányában el kellett utasítani. Dolgozunk azon, hogy az elkövetkezendő évben tudjunk bővíteni. A szülőktől nagyon jó visszajelzéseket kaptunk és kapunk. Azt látjuk, hogy amit itt megtanulnak, azt otthon is kamatoztatni tudják, és évről évre fejlődnek. Aki eljön hozzánk, az a nulláról öt-hat év alatt fel tud építkezni egy nagyon jó muzsikus szintre. Ez a nagy népszerűség talán annak is köszönhető, hogy nemcsak citerázunk egész nap, hiszen ennek a korosztálynak más programok is kellenek. Ebbe nyújtunk mi széles palettát – tette hozzá.

– Híres citerásokat is meghívunk, akiket élőben láthatnak a gyerekek. A felkészülést és előadásmódot, a hangolást mind megtapasztalhatják azoktól a zenekaroktól, akik már több évtizede muzsikálnak együtt. A citeratanulásban olyan anyagokat választunk, amik a gyerekek tudásának megfelelők. A szabadidős programokat úgy állítottuk be, hogy minden korosztálynak megfelelő legyen – mondta Nauer-Agárdi Éva.

– Sokat dolgozunk azon, hogy mennyit citeráznak egy nap. Az elmúlt évben még izgultunk, hogy jó volt-e az arány. Mindig megkérdezzük a gyerekeket, hogy mi tetszett nekik a legjobban, és mit változtatnának rajta. A legkisebbek nyolcévesek, a legidősebbek pedig tizenhét, de van néhány pedagógus is, aki még tanulni szeretne. Igyekszünk az élményszerűségre, a szülőkkel is közvetlen a kapcsolatunk, és év közben is mindig elérhetőek vagyunk. Talán azért is jó ez a tábor, mert mi is ilyenben nőttünk fel, és már tapasztalatból tudjuk, hogy milyen vicces dolgokra készülnek a gyerekek, mert mi is megcsináltuk annak idején. Nálunk nincs az a vasszigor, mert tudjuk, hogy lámpaoltás után van még egy kis susmus, és azok mennyire fontosak. De például citerafoglalkozásra nem lehet telefont vinni, és ezt megértették – mondta Dobos Szilvia, aki az egyéb programokért felelős a táborban.

A táborban hét csoport működik, a tiszakécskei Szerencsi Zsuzsanna galgamácsai gyermekdalokat, a debreceni Szabolcsi Flóra moldvai dallamokat, a kecskeméti Léczné Urbán Bernadett felcsíki táncdallamokat, a nyúli Asztalos Sándor barkósági népdalokat, a pázmánfalui dr. Kurucz Attila bodrogközi dallamokat, a mátészalkai Nauer-Agárdi Éva szlavóniai népdalokat, míg a nyíregyházi Ferenczi Ágota gyermekdalokat tanít.

Kedden Gulyás Ferenc hangszerkészítő érkezett a táborba. Több gyerek citeráját is ő készítette. Kidolgozott nem régen egy pedálos citerát, ami kuriózumnak számít, ezt mutatta be a gyerekeknek. A mezőtúri Szivárvány citerazenekar is a tábor vendége lesz, amely 53 évvel ezelőtt alakult. A Tirola bandát is láthatják majd élőben a táborlakók. A hat nap alatt mind a hét csoport megtanul egy dalcsokrot, amit szombaton délután fognak bemutatni a szülők és érdeklődők előtt.