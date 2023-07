Kovács Andrea elmondta, hogy hat éve szerveznek táborokat, és minden évben nő a létszám. Vannak visszatérő táborlakók is, többen közülük ifjúsági segítők, akik még szabadulószobát is terveztek a táborozóknak. Kovács Andrea hangsúlyozta: az ifjak olyan tudást kapnak a táborban, amit a való életben is felhasználhatnak, hiszen az életmentés alapjainak megismerésével tudatosabb felnőttek lesznek és szükség esetén tudnak és mernek segíteni egy hétköznapi szituációban. A tábor kuriózuma volt a a Tűzoltó Skanzen által hozott 1903-as kocsifecskendőt, amit maguk szereltek össze a gyerekek.

A tábor a Jövő a Kezünkben Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a kunbaracsi Kerekegy tábor, a Magyar Tűzoltó Szövetség, a Hungarikum Liget közreműködésével és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával valósult meg.