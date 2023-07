Jakabszállás fejlődésében újabb mérföldkőnek is tekinthető az a két beruházás, melyet kedden adták át ünnepélyes keretek között. Az eseményben szép számban érkeztek helyi lakosok is.

Először a gépjárműtárolót avatták fel, melyet a községháza mögötti telekre építettek fel. Szabó György Róbert polgármester hangsúlyozta: az önkormányzatnak vagyonnal kell gazdálkodni, de nemcsak meg kell vásárolni, építeni a dolgokat, hanem azokat azt követően óvni, szeretni, dédelgetni. A jakabszállási önkormányzat is ezt teszi, hajlékot ad a gépjárműtárolóban a Vidékfejlesztési Program jóvoltából vásárolt traktornak, valamint a tanyagondnoki busznak.

A gépjárműtároló költsége elérte a 47 millió forintot, ebből 25 milliót nyertek el a Magyar Falu Programon, a fennmaradó részt az önkormányzat saját forrásból, a helyi iparűzési adóból finanszírozta meg.

Ezt követően a vendégek átsétáltak a községházához, melynek külső felújítása, energetikai korszerűsítése már tavaly befejeződött, de a belső munkálatokra várni kellett. Beszédében Szabó György Róbert ennek okát is feltárta.

– Ez a nap nemcsak a helyi közösségünk számára jelentős mérföldkő, hanem az új korszak kezdete is településünk fejlődésében. A polgármesteri hivatal felújítása hosszú és gondos tervezést, valamint számos kemény munkaórákat igényelt, hogy a megálmodott tervekhez anyagi forrást is kapjunk. Ezúton köszönöm meg dr. Dukai Miklós államtitkár úrnak, Lezsák Sándor elnök úrnak és Lenkei Róbert kabinetfőnök úrnak azt az áldozatos munkát, amivel a forrást sikerült biztosítaniuk. Az eredmény egy modern és funkcionális épület, amely méltóképpen szolgálja majd a településünk lakosainak szükségleteit. Ez az új „otthonunk” lehetővé teszi, hogy hatékonyabban működjünk, és jobban szolgálhassuk polgárainkat. Ez az ünnepi alkalom új lendületet ad a településünk fejlődésének. Mint mottónkban is megfogalmaztuk: Jakabszállás napról napra jobb hely! – mondta a település első embere.