Évek óta nagy népszerűséggel futnak a vadaskerti táborok. Idén saját szervezésben nyolc héten át fogadják a gyerekeket. Minden évben bebizonyosodik: az állatokkal való foglalkozás nemcsak szórakozás a táborozóknak, a Vadaskertben töltött egy hétnek jelentős szerepe van a szemléletformálásukban, az önkontroll, fegyelem és figyelem erősítésében. Az intézmény fontos feladatának tartja, hogy a 6-14 éves korosztálynak, a jövő nemzedékének figyelmét az állatok szeretetén át hívjak fel az állatok védelmére, a környezet és a természet megóvására. A táborlakók között sok a visszatérő.

A tábor öt napján változatos programokat szerveznek, igazodva a gyerekek életkorához. Az első nap a gyerekek megismerkednek a létesítménnyel és annak lakóival, és játékos programokon mélyíthetik meglévő tudásukat az állatokkal kapcsolatban. A következő három napon már maguk is részeseivé válnak az etetéseknek. A három csapat – váltakozva – egyik nap a karámsort, a másik nap az egzotikus állatokat, a harmadik nap a ragadozókat keresik fel. Napközben különböző foglalkozások, játékok, a témával kapcsolatos előadások, mesés programok színesítik a tábor. Mindeközben csapatverseny is zajlik. A zárónapon pedig mindenki egy kis ajándékkal és életreszóló élménnyel távozik.

Két táborozót megkérdeztünk az élményeiről.

A 10 éves Gulyás Olívia Kiskunfélegyházáról érkezett. Először járt a vadaskerti táborban, ahol azonnal kedvenceivé váltak a petymegek. Azokon kívül az alpakákat, a kis lámákat és a szurikátákat is megszerette. Az egyik feladat során neveket kellett kitalálniuk az újonnan érkezett alpakáknak, ő maga a Zserbót ajánlotta a barnaszőrűnek. Az etetések alatt is jól érezte magát, izgalmas volt egy-egy karámba bemennie. Ráadásul sikerként élte meg, hogy csapatuk, a Szuper szeleburdi szurikáták megnyerte a háziversenyt. Jövőre ismét szívesen visszatérne.

A kecskeméti 11 éves Badó Zsadány szintén először jelentkezett a vadaskerti táborba, ahol hihetetlenül jól érezte magát. Az első nap, nagyon sok információval gazdagodott az állatokról, melyet azonnal meg is tanult. A második naptól kezdve mindezt a tudást szerette volna átadni másoknak is, így önkéntesen beállt „idegenvezetőnek”, és számos csoportot és családot kalauzolt el a Vadaskertben. Rendkívül jó tapasztalat volt számára, hogy kipróbálhatta magát ebben a szerepben is. Az állatok közül a szamarak és a farkasok lettek a kedvencei.

Az eheti táborban a pedagógusok közül részt vett a felügyeletben Erdős Zsuzsánna, Virág Gabriella, Szenekné Molnár Dóra, Aradi Ágnes és Forgó Gyöngyi.

Erdős Zsuzsánna évek óta visszatérő csapattag, mindig szívesen táboroztat. Vallja: a gyerekek és ők maguk is nagyon jól érzik magukat. Ráadásul úgy formálódik pozitív irányban a fiatalok személyisége, és bővül a tudásuk, hogy szinte észre sem veszik. Olyan dolgokat tapasztalnak meg a való életben, melyet egy tankönyv sosem adhat át. Nem utolsó sorban a gyerekek kiléphetnek komfortzónájukból, új kapcsolatokat építhetnek egymás között.

A táborfelügyelők között volt a 15 éves Nagy Zsófia, aki iskolai közösségi szolgálatosként besegített a foglalkozások megtartásába. Korábban többször volt ő maga is táborlakó, azon élmények hatására választotta IKSZ órái helyszíneként a Vadaskertet.

A táborban egy napra ellátogatott a húszas évei elején járó Oláh Enikő is, aki néhány éve még kandós diákként az iskolai közösségi szolgálat révén került kapcsolatba a Vadaskerttel. Később már diákmunkára ment vissza. Az életére nagyon nagy hatással voltak a Vadaskertben töltött órák, hiszen pedagógus pályára lépett, ma már zoopedagógiával foglalkozik.