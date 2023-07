A közelgő iskolakezdés előtt most olyan rászoruló családok számára gyűjtenek, akiknek csemetéi szeptembertől az első/második osztályt kezdik az iskolában. Az összegyűlt adomány reményeik szerint 50 rászoruló család számára könnyíti majd meg az iskolakezdést. Gyermekruhákat, cipőket, 6-8 éves korig használható kiegészítőket várnak, mely mellett tartós élelmiszereket, édességet és müzlit is gyűjtenek. Tanszer alapcsomagot is lehet adományozni, melyben például filctoll, ceruzák, gyurma, zsírkréta, vízfesték, tempera, ragasztó és olló is elhelyezhető.

Az adományokat a Budai utcai piaccsarnok portáján lehet leadni.

További információ: Garaczi Margit 30/9589079, Puskás Tünde 20/2774547