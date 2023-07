E heti múltidéző cikkünkben a Széktói Strand történetét elevenítjük fel a Petőfi Népe régi mellékletében, a Grátiszban megjelent múltidéző írásunk alapján, melyhez forrásként helytörténeti írásokat vettünk alapul. Az strandról korabeli felvételeket Sebestyén Imre képeslapgyűjtő hagyatékából válogattunk.

A Széktói Strand korabeli épülete sokkal impozánsabb volt, mint a ma is látható, egyszerű, szögletes épület. Ezt hűen tükrözik a különböző képeslapok, melyek más-más években örökítették meg a fürdő mindennapjait. A régi üdvözlőlapokról megismerhetjük a kor fürdőruhadivatját is: a férfiak például úszódresszben hódoltak a víz jótékony hatásának.

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A fürdő történetének megismeréséhez – a történelmi kutatások segítségével – érdemes egy kicsit távolabb, Kecskemét határain túlra is kitekinteni. Az osztrák felvilágosodás természetkultuszának hatására hazánkban is divatos lett a polgári fürdőélet. Magyarországon József nádor teremtett divatot, mely hozzájárult a családias életérzés megteremtéséhez. Divatba jött a balatoni és a tengerparti üdülés. Igaz, a fürdőhelyeken való tartózkodás akkor sem volt olcsó. Éppen ezért népszerűvé váltak a helyi strandolások, így volt ez Kecskeméten is. A korabeli híradások szerint még a fővárosból is sokan keresték fel kellemes vize, természeti környezete és olcsó árai miatt.

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A Széktói Strand ugyanazon a helyen állt, ahol ma. A strand történetét kutatva a különböző, hazai fürdőket bemutató forrásokból kiderül: az impozáns létesítményt 1925-ben avatták fel. Kezdetben mindössze egy nyílt vízi medencével, fogadóépülettel, öltözőkabinokkal fogadták a fürdőzőket. A strand abban az időben még nem tartozott a város magjához, mivel a városközponttól 3 km-re alakították ki. Ezért egy kellemes kis piknik kirándulásnak is megfelelt.

A fürdő a korábbi Széktóra épült, melynek egy része megmaradt, sőt még ma is látható. A 19. század végén a történelmi kutatások szerint a 60 hektáros Széktóba járt lubickolni az a néhány ember, aki fürdésre is alkalmasnak vélte a szikes vizeket. Kisebb-nagyobb tavacskáit birkaúsztatásra is használták.

Forrás: Sebestyén Imre hagyatéka

A szocializmusban a strandot átalakították a kor szellemének megfelelően, az épület díszítéseit levakolták, a boltíveket megszüntették, helyette egy szögletes épületet hagytak az utókor számára. Folyamatosan bővült a medencék száma is. Az 1970-es években a termálvízkincsre épülve három, különböző hőmérsékletű termálmedence is épült a gyógyulni vágyók nagy örömére, a medencék ma is kedveltek. Az új évezredben egy nagyszabású korszerűsítésen esett át a fürdő, jelentős fejlesztések eredményeképpen élményfürdővé alakították át. Szomszédságában épült fel az új uszoda.