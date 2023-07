Gubacsi István magángyűjteménye több száz tárgyi és írásos emléket számlál, melyek zöme szülőfalujához, Tasshoz kötődik. Az anyag java része a paraszti élethez kapcsolódó használati eszközökből áll, ám számos értékes dokumentum is rejtőzik a féltve őrzött tárgyak között.

A 2023-ban felvételiző hallgatók szerdán már alig várták, hogy este nyolcat üssön az óra, amikor is kiderült, hogy kit, milyen egyetemre vettek fel. Kecskemét központjában is közös ponthatárváró-eseményre várták a fiatalok. A Hírös Agóra előtti Deák téren az eredmények kihirdetése előtt és után is programokkal kedveskedtek a leendő hallgatóknak.

Pár hét alatt nyolc helyre is betört egy 34 éves férfi, a sorozatot azonban hamar megszakították a jánoshalmi nyomozók.

Kerékpárost gázolt egy kamion Jánoshalmán, a Bajai úton. A baleset a délelőtti órákban történt, a rendőrség csak órákkal később, a Rendőrségi Útinformációs Rendszer (Rutin) mobil applikáció segítségével tájékoztatott. A helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták a Bajai utat Jánoshalmán.

A járőr szerdán hajnali órákban figyelt fel két férfira: babakocsi és kerekes kuka volt náluk, ami a korai órában nem mindennapi látvány Kecskeméten. A különös páros igazoltatásakor aztán kiderült, hogy nem sétálni indultak, a babakocsiban és a kukában is lopott réz volt.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt vádat emelt azzal a román párral szemben, akik 1993-ban egy soltvadkerti idős nőt az értékei megszerzése érdekében otthonában baltával megöltek.

Már 14 republikánus jelölt sorakozott fel a jövőre esedékes amerikai elnökválasztásra, azonban Donald Trump volt elnök magasan kiemelkedik a mezőnyből.

A pomázi születésű fiatalember, Leidinger Dömötör néptáncoktató, koreográfus, patkolókovács, két kisgyermek büszke édesapja néhány éve költözött párjával, Annával Bács-Kiskun egyik legkisebb településére, Újtelekre. A Fordulj Kispej Lovam Táncegyüttes idei, hét helyszínes lovasturnéját ő szervezte környékre.

Újabb két ember halálát okozták, valamint farmokat és gyárakat pusztítottak el szerda este és éjjel Görögország középső területén a rendkívüli hőség miatt újra felcsapó lángok az után, hogy a hatóságok közölték: sikerült korlátok közé szorítani a Görögország különböző pontjain tomboló erdőtüzeket, egyetlen település sincs már veszélyben.

Megkezdődnek a labdarúgó Konferencia Liga selejtezői, amelyeken minden magyar csapat pályára lép, amelyik erre kivívta a jogot az előző bajnokság szereplése alapján.

A Neumann János Egyetemen 72 százalékkal nőtt a felvettek száma a tavalyi évhez képest, így 1708 új hallgató nyert felvételt a 2023/24-es tanévre.