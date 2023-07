Kecskeméten hatalmas sikere van a gyerekek között a vadaskerti tábornak. Életre szóló élményekkel gazdagodnak az egyhetes program során. Így történt ez ezen a héten is.

Július 28-án, pénteken újra lesz Kecskeméten a Szoptatási világnapjához kapcsolódó nagyszabású baba-mama rendezvény. Minden évben nagy népszerűségnek örvend az esemény, a gyermek, és baba-mama programokon túl sok hasznos tudnivalóhoz is hozzájuthatnak a témában az érdeklődők. A helyszín idén is a homokbányai bringapark.

Két gépkocsi ütközött össze a 445-ös főút 3-as kilométerszelvényénél, Kecskemét térségében. A járművekben összesen négyen utaztak.

Hagyma, paprika, paradicsom. A három összetevő nélkül nem készülhet el a népszerű zöldségragu, a lecsó. Szankon második alkalommal rendeztek lecsófőzőversenyt, ami utcabállal zárult a piactéren. A hangulatos versenyen végül a „horgászlecsó” érdemelte ki az „Aranyfakanál” díjat.

A Bíróságok Napja alkalmából az idei évben is ünnepélyes keretek között vehették át elismerésüket az ország bíróságainak kitüntetettjei az Országos Bírósági Hivatalban.

A keceli Fresh Fruit TÉSZ a napokban exportálja az uniós piacokra a térségbeli termelők szilváját. Egy kilós és hatkilós kiszerelésben Baltikumba, Németországba Csehországba Lengyelországba is szállítanak Kecelről.

A zene elképesztő hatással van a gyermekek fejlődésére – állítják a szakemberek. Azt mondják, hogy már az anyaméhben hallgatott dallamok is pozitívan hatnak rájuk. A későbbi gyermekkori zenetanulás pedig fejleszti a memóriájukat, segít a félelmek és a szorongások legyőzésében és még a tanulás is jobban megy tőle, valamint az emberi kapcsolatok kialakításában is nagy szerepet játszik. A témával kapcsolatban megkerestük Balogné Papp Boglárkát, a Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjét. Arra kerestük a választ, hogy miért jó, ha valaki zenét tanul.

A több mint 125 éves múltra visszatekintő szüreti felvonulás mellett, Homokmégy legnagyobb rendezvénye a falunap, amelyet a hagyományokhoz híven június harmadik hétvégéjén rendeztek.

A Lakitelek-Nyárlőrinc Református Egyházközség minden évben megszervezi nyári táborát, és mindig más helyen. Ezúttal Kishután töltöttek tartalmas napokat a református gyerekek.