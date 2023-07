A minőségi pálinkafőzés és fogyasztás elterjesztését szolgálja az államilag támogatott pálinkafőző tanfolyamok elindítása. A Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum idén első alkalommal szervezett pálinkafőző tanfolyamot. A meghirdetett ingyenes lehetőség sok érdeklődőt vonzott, így telt házzal zajlanak a foglalkozások.

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett embercsempészés miatt vádat emelt egy nemzetközi embercsempész bűnszervezet magyar bűnözői körét koordináló nővel szemben, aki az általa irányított sofőrök segítségével közel száz határsértőt juttatott Ausztriába.

Árokba csapódott egy személyautó az 53-as főúton, Pirtó közelében.

Szomszédos államként Magyarország továbbra is kiáll a mihamarabbi ukrajnai béke mellett, és minden bírálat és támadás ellenére ekként fog tenni a jövőben is – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a tárca tájékoztatása szerint az ENSZ Biztonsági Tanácsának (BT) ülésén New Yorkban.

Az országos borversenyen a fehérborok kategóriájában a második legmagasabb pontot egy császártöltési bor érte el. Emellett a helyi borászok még két arany- és egy ezüstérmet szereztek. A eredmény nagyon szép, pláne annak fényében, hogy az ország 22 borvidékéről, 252 pincészet 918 borral nevezett.

Az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület, a Hunyadivárosi Tanácsadó Testület valamint a Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola július 18-án sajtótájékoztatót tartott a Hunyadivárosi Közösségi Házban. Az eseményen Szilágyi Róbert, az egyesület elnöke, Pászti András önkormányzati képviselő, valamint a meghívott vendégek bemutatták a Gyermekek Napja programját, melyet július 29-én rendeznek meg a város egyik legszebb játszóterén, a Népmesés Játszótéren.

Vasárnap belefulladt egy ember a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpont tavába.

Új vendéglátóhely épül a kecskeméti szabadidőközpontban.

Hatalmas sikert aratott a Szegedi Szabadtérin a Kecskeméti Nemzeti előadásában az Elisabeth.

Kigyulladt egy garázs Nagykőrösön.

Elkészült Kecskemét és Helvécia között a Kiskőrösi út, így már teljes hosszában szilárd burkolaton autózhatnak az arra közlekedők. Ezzel Helvécia és térsége már három Kecskemétre vezető útkapcsolattal rendelkezik.

Kasírozás jegyében telik ez a hét a kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum és Játékműhelyben. A résztvevők kedden papír pillangót kasíroztak.

Kevesebb gyümölcs termett Soltvadkerten, a költségek viszont magasabbak.