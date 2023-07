A helyi ingatlanpiacon bukkantunk arra a házra, ahol a kert nem veszi el az időt a pihenéstől. 115 millióért nemcsak dupla garázs, hatalmas jakuzzi, de finn szauna és a kültéri medence is jár, arról nem is beszélve, hogy akár kétrendbelivé is alakítható.

Ötévente találkoznak azok a volt nyolcadik osztályos diákok, akik negyvenöt évvel ezelőtt végeztek az I. számú nyárlőrinci Általános Iskolában. A mostani találkozón három volt tanáruk is megjelent.

Egy eltűnt személy után kutattak a rendőrök, polgárőrök, tűzoltók és civil önkéntesek Katymáron. A 87 éves férfi július 14-én, pénteken tűnt el, körözését a Bajai Rendőrkapitányság is elrendelte.

Szalmabálák égtek egy fedett tetejű, nyitott oldalú színben Vaskút külterületén.

Vasárnap reggelre helyreállították a leszakadt felsővezetéket Cegléd és Ceglédbercel-Cserő állomás között, így egy vágányon ismét közlekedhetnek a vonatok.

Novák Katalin köztársasági elnök egy videót osztott meg a közösségi oldalán, amelyben ruandai diákok éneklik az A csitári hegyek alatt kezdetű magyar népdalt.

A harmadfokú hőségriasztás ideje alatt országszerte vizet oszt a MÁV-START és a Volánbusz a forgalmasabb pályaudvarokon és autóbusz-állomásokon.

Sokan a Kecskeméten élők közül se tudják, de 112 évvel ezelőtt Úri kaszinó is épült a hírös városban. Az épület ma is megcsodálható, bár a legtöbben úgy sétálnak el mellette, hogy nem is tudnak róla, ott egykoron kaszinó, az elit társaság klubja működött.

A dunatetétleni Böddi-széken nyilvános gyűrűzés keretében mérték fel a szalakóták költésének sikerét. A Dunatáj Közalapítvány szombati programja sok érdeklődőt vonzott, a résztvevők pedig új ismerettel gyarapodhattak a gyönyörű, kékes-barnás színekben pompázó madarakról.

Négy helyszínen négy embert lőtt le egy fegyveres szombaton Georgia állam egy kisvárosában, Hamptonben, majd elmenekült, a rendőrség hajtóvadászatot indított.

Szombaton harmadik alkalommal rendezték meg a tiszaugi Arany János utca lezárt szakaszán az immár hagyománnyá vált batyus utcabált, mely ezúttal sem maradt izgalmak nélkül.