Három olyan betörésről érkezett bejelentés a Kiskőrösi Rendőrkapitányságra idén áprilisban, amelyeket közel azonos módszerrel, egymáshoz közeli helyszíneken és időben követtek el ismeretlenek. A nyomozók sejtették, hogy egyazon elkövetőbanda felelős a bűncselekményekért. Azonban nem hagyatkoztak csupán a megérzésükre, alapos nyomozati munkát végeztek, ami végül elvezette őket a tettesekhez.

Összeütközött három személyautó az 54-es főút 34-es kilométerénél, Bócsa térségében.

Befejezéséhez közeledik a szabadszállási református templom orgonájának rekonstrukciója. A beruházás közel hatmillió forintba kerül.

A Kecskeméti Járási Ügyészség súlyos fenyegetéssel, folytatólagosan elkövetett zsarolás kísérlete miatt vádat emelt egy férfival szemben, aki a börtönből frissen szabadulva azzal fenyegette volt feleségét, hogy ha nem fizet neki, nemcsak őt, de a közös kisgyermekeiket is megveri.

Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben már eddig is tűzgyújtási tilalom volt, amit kiterjesztettek Heves-, Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdu-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest vármegyékre is. Az intézkedést az indokolta, hogy továbbra sem várható elegendő csapadék. Ugyanakkor a kánikula miatt megnőtt a kockázata az intenzívebb, gyorsan terjedő felszíni tüzek kialakulásának mind az erdőkben, mind a mezőgazdasági területeken, s ezekből a tüzekből könnyen alakulhatnak ki koronatüzek is.

A jánoshalmi rendőrök vádemelést javasolnak az ellen a két férfi ellen, akik rovására összesen tíz lopás írható.

A munkafázisokat segítő együttműködő robotokkal, a fizikai munkát megkönnyítő, robottechnológiát képviselő, testen viselhető exoskeletonnal (ami külső csontvázként fordítható magyarra) és tartásjavító ergoskeletonnal segíti a megváltozott munkaképességűek munkáját a Viapan Group és a kecskeméti Q-Automotive közös, Insert elnevezésű pilot programja.

A hiányzó járda és kerítés miatt nem kapta meg a működési engedély a bölcsőde.

Újra megtelt gyerekkacajjal a kecskeméti Ifjúsági Otthon udvara. Kitárta kapuit a Meseudvar.

Önállóvá válásának hatvanadik, komplett belső felújításának tíz éves évfordulóját ünnepelte a minap a szabadszállási városi könyvtár. A jeles alkalomra alaposan felkészültek a könyvtár dolgozói.

Az Európa-bajnokságon is a dobogó legtetejére álltak a Dance For Art táncosai.