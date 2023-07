Kecskemét 17 perce

A mexikói ízek világát ismerhették meg a hunyadivárosi főzőkörön – galériával

A világ tele van izgalmas ételekkel, azonban sokan nem merik megkóstolni a számukra új ízeket. A Hunyadivárosi Közösségi Házban megtartott főzőkör-sorozat ebben is segítséget nyújthat. Ugyanis az alkalmakon mindig egy-egy különleges menüsorral ismertetik meg a jelenlévőket. Munkácsi Attila szakácsnak köszönhetően, a résztvevők lépésről lépésre elsajátíthatják az éppen aktuális recepteket, és meg is kóstolhatják azokat. Így bátran indulhat a gasztronómiai felfedezés azok számára is, akik valamiért nem merik elkészíteni a számukra szokatlan ízvilágú ételeket.

Lizik-Varga Katalin Lizik-Varga Katalin

Különlegességeket kóstolhattak a részvevők Fotó: Lizik-Varga Katalin

Az első főzőkör sikerét látva, másodszor szervezték meg az alkalmat, melyre most még többen érkeztek, mint azelőtt. Ez alkalommal a mexikói konyha különleges ízvilágával ismerkedtek a jelenlévők. A szakács a mexikói konyha néhány alap receptjével invitálta a résztvevőket egy különleges gasztronómiai utazásra, melynek folytatásaként otthon kísérletezhetnek a bátor háziasszonyok is. A mexikói ételek alapját elsősorban a hüvelyesek, a kukorica, sok zöldség és gyümölcs, illetve a fűszerek alkotják – ezek nagyrészt, mint tudjuk, elengedhetetlen alapanyagai az egészséges ételeknek – állapították meg közösen a résztvevők.

A mexikói ízek világát ismerhették meg a hunyadivárosiak Fotók: Lizik-Varga Katalin

Árvai Pálma, adventista lelkész, a főzőkör egyik szervezője elmondta, hogy azt tervezik, hogy minden alkalommal más nemzetek konyháival, ismertetik meg a jelenlévőket. Ezúttal pedig versenyt is hirdettek: arra kérték a megjelenteket, hogy ha szeretnének részt venni a megmérettetésen, főzzék meg a most tanult ételek egyikét, és fotózzák le azt. A következő főzőkör alkalmával hirdetik majd ki a győzteseket. A főzőkör a kecskeméti Hetednapi Adventista Közösség szervezésének és az Akikért a déli harang szól a Hunyadivárosban Egyesület támogatásának köszönhetően valósult meg.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!