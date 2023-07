A táborban 4-7 éves korosztály vett részt. – Minden pillanatát nagyon élvezték a kislányok. Imádták a körömlakkozást, sminkelést. Korábban modell is voltam, így tanítottam nekik néhány mozdulatot a modelljárásból. Az illemtan sem maradt el, hiszen egy igazi hercegnő ismeri és alkalmazza az úri etikettet. Néhány nap után érezhető volt a hatás, nagyon tisztelettudóak voltak az asztalnál, és egymással is szépen beszéltek, sőt még pukedliztek is. Hatalmas sikere volt a hercegnő-ruházatoknak, néhányan 4-5 ruhát is hoztak magukkal. Játékokat is szerveztünk, melyet a hercegnőruhában kellett teljesíteniük – részletezte, majd a táborzárásról szólt végül.

– A tábort apa-lánya, anya-lánya keringőzés zárta, mely nagyon megható volt. Ennek ötlete is Noellától származik. Egyik este, csak úgy spontán kérte az édesapját, keringőzzenek. Így ennek mentén találtam ki a tábor záróprogramját. Természetesen a végén a koronázás és az oklevelek átadása sem maradt el. Bízom benne, hogy minden kislány fantasztikus élményekkel gazdagodott. A visszajelzések nagyon jók, így jövőre szinte biztos, hogy lesz folytatás – tette hozzá Váczi Niki.