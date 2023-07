Szabó Attila, az Argos vezetője elmondta, hogy alaptevékenységük szerint rendszeresen járják az oktatási intézményeket és előadásokat tartanak arról, hogy miként lehet úgy háziállatot tartani, hogy azzal mindkét fél, a házi kedvenc és a gazdi is nyerjen.

Szabó Attila kiemelte, hogy ehhez alapvető fontosságú, hogy a gazda saját életmódjához és környezete adta lehetőségeihez válasszon kutyát, illetve más háziállatot. Ezeket a tudnivalókat már az első napon átadták a fitaloknak, majd a Dömötör állatorvosi rendelőbe látogattak. A doktornő részletesen beszélt a háziállatok egészségügyi szükségleteiről a chipeltetésen át a védőoltások alkalmazásáig, hangsúlyozva, hogy a betegségek megelőzésére kell törekedni, hiszen az jóval kevesebb szenvedéssel jár az állat számára, mint egy esetleges elhanyagolásból fakadó betegség kezelése.

A repülőbázison a honvédség munkakutyáival ismerkedtek a gyerekek és megnézték a Gripen vadászgépeket. A táborozók a Kecskeméti Vadaskertbe is ellátogattak. Szerdán a kutyaiskola került fókuszba, ahol maguk a gyerekek is instruálták a kutyákat és megismerkedtek azzal, hogy milyen fontos a nevelés és az ebek jó szocializációja. Magyar Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesületének tagjai a vakvezető kutyákról tartottak előadást. A programelem egyben az érzékenyítést is szolgálta a vakok irányába.

Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság Baleset-megelőzési Bizottsága és a Bűnmegelőzési Osztály is ellátogatott el a táborba és játékos programokkal ismertették meg a gyerekeket a bűn- és balesetmegelőzés alapjaival.

Pénteken a megyei főkapitányság kutyás bűnügyi technikusai mutatták be a kutyával végzett rendőri munkát: engedelmességi gyakorlatokat, drogkeresést és gyanúsított elfogását láthatták a gyermekek.