A fekete lyukakról és a csillagokról is sok érdekességet hallhatunk a kecskeméti Planetáriumban

A kecskeméti Planetáriumban nyáron is folyamatosak az előadások az egyéni érdeklődőknek is. Vannak kimondottan kisebb gyerekeket megszólító, és nagyobbaknak szóló előadások is.

Legközelebb szombaton várják az érdeklődőket. Az óvodásoknak, kisiskolásoknak ajánlják a 15 órakor kezdődő Csillagok, csillagok című gyerekműsort. 16.30-tól hallható a Törés a téridőben - fekete lyukak című előadás, mely 10 év felett ajánlott. Előadó: Szabó Balázs, szakelőadó. Jövő héten, kedden 17 órakor a résztvevő gyerekek a fekete lyukakról tanulhatnak Bondár Péter szakelőadótól. Jövő csütörtökön 17 órakor Bolygók, csillagok címmel tart előadást Szabó Balázs. Jövő szombaton ismét két előadás tekinthető meg. Először a kisebbek 15 órakor Modern űrkutatás címmel, majd a nagyobbak 16:30-tól Föld típusú bolygók címmel hallgathatják meg Bondár Pétert.

