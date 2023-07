A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság közösségi oldalán Ifj. Turny Zoltán számolt be a június végi megfigyelésről. „ Szerencsére a madár ép és egészséges, valamint már a fiókáját neveli a párjával. Amire kevésbé számítottunk, hogy nem itt a Kiskunságban telepedett meg, hanem a Balaton-felvidéken. A síkvidéket tehát hegyvidéki panorámára cserélte fel” – olvasható a bejegyzésben. Mint írták: a kígyászölyvek gyűrűzése 2012-ben kezdődött a Kiskunságban. 2015-től már távolról is olvasható színes lábgyűrűk is kerültek a fiókákra. Ez a második leolvasás a térségből származó kígyászölyvről de az első, ami költésben lett megfigyelve.

A gyűrűzés napján készült fotó

Fotó: Kalocsa Béla