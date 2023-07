A közös gyertyagyújtást követően a zsinagógában tartott istentiszteleten Róna Tamás főrabbi kiemelte, hogy az alkalom több szempontból is kiemelkedő, együtt fogadták az örökkévaló ünnepét, valamint, hogy köszönthetik Feldmájer Pétert 70. születésnapja alkalmából, aki nagyon sokat segített a halasi zsidó közösségnek, többek között neki köszönhető az is, hogy másfél évtizede nyáron zsidó tábort szerveznek a kiskunhalasi, valamint az ország minden részéből és a határainkon túlról is érkező fiatalok számára.

– Az elmúlt évtizedekre visszatekintve nem nagyon van olyan zsidó intézmény ma Magyarországon, olyan könyv, kulturális esemény, szervezet, amit Feldmájer Péter ne segített volna – emlékeztetett a főrabbi, aki megáldotta Feldmájer Pétert, majd születésnapja alkalmából a Magyarhoni Zsidó Imaegylet ajándékát nyújtotta át. Feldmájer Péter egy hatalmas ölelést is kapott a nyári táborban résztvevő gyerekektől.

– Adakozó, alapos, ambiciózus, barátságos, bátor, beszédes, célorientált, dinamikus, diplomatikus, együttérző, elkötelezett, együttműködő, elszánt, eltökélt, felelősségteljes, határozott, humoros, intelligens, jó megfigyelő, kedves, körültekintő, lelkes, lelkiismeretes, melegszívű, megértő, nagylelkű, ötletes, pontos, szorgalmas, vidám és tréfás, így jellemezték a táborban résztvevő gyerekek egy-egy szóban Feldmájer Pétert – idézte Bányai Gábor kormánybiztos, aki az istentiszteletet követő vacsorán, aki köszöntőjében a hithez való rendíthetetlen ragaszkodását, a felekezetek közötti párbeszéd előmozdításáért végzett tevékenységét emelte ki Feldmájer Péternek.