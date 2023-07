A nyugdíjas klubok fontos szerepet töltenek be az idősebb korosztály életében. Ugyanis a klubokban új barátságokat köthetnek, megoszthatják egymással az élményeiket, és nem utolsó sorban együtt dalolhatnak, zenélhetnek és táncolhatnak.

A Hírös Város Nyugdíjas Klub története 50 évvel ezelőtt kezdődött, amikor is egy idősekből álló társaság kártyapartikat kezdett rendezni – idézte fel Barta Jánosné Erzsébet, a klub jelenlegi vezetője. Az elődeitől azt is hallotta, hogy a kártyapartikon túl a jókedvű és zeneszerető társaság nagy élvezettel rendezett dalos összejöveteleket, ahol természetesen örömmel táncra is perdültek. Előkerültek a hangszerek is, később pedig közös kirándulásokat is szerveztek és elindították a kézimunka-kört is.

A klub vezetője szerint az elmúlt években a világjárvány miatt a találkozásaikat is csökkenteniük kellett, és ezért a 2021-ben esedékes fél évszázados évfordulójukat nem tudták megünnepelni. Azonban most újult erővel, nekifeszülve kezdték megszervezni dalos találkozójukat, melyre vendég nyugdíjas klubokat is meghívtak.