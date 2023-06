A világ egyik legnépszerűbb autómodelljéből 1945 és 2003 között több mint 21 millió darabot gyártottak. A német „népautó” az egész világon elterjedt és a majsai találkozón is sokféle változatát lehetett látni. A VW-családot erősítő kisbuszok is feltűntek a menetben, amelyek a fürdőjéről ismert város utcáin is végigvonultak.