Június 24-én szombaton, a Múzeumok Éjszakájával zárult a 10. Színházi Olimpia cirókás eseménysorozata, amelynek keretében a hazai bábjátszás meghatározó alkotói és nemzetközileg elismert külföldi előadók mutatták be produkcióikat Kecskeméten. A 10. Színházi Olimpia részeként megrendezett Bábművészeti Világtalálkozó áprilistól június végéig tartott, amelyet a tizenkét vidéki bábszínház egységes művészeti koncepció mentén valósított meg. A részletekről a Cirókások adtak számot.

A cirókás eseménysorozat Yael Rasooly, izraeli bábművész Paper cut című vendégjátékával indult április közepén. Yael Rasooly független színházi alkotó, izgalmas produkcióiban a színház, a bábszínház, a vizuális művészet és a zene különböző formáit ötvözi.

A közös bábművészeti koncepció részeként valamennyi bábszínház programjában bemutatkozott egy-egy határon túli magyar nyelvű társulat is. Ennek keretében láthatta a kecskeméti közönség Écsi Gyöngyi felvidéki bábos-mesemondó Szőlőszem Kálmán című előadását május közepén.

A háromnapos gyereknapi rendezvényen hazai és külföldi fellépőknek köszönhetően változatos, a műfaj sokszínűségét bemutató, nem mindennapi produkciók és családi játékok várták az érdeklődőket. A langaléta Garabonciások gólyalábas csapata mellett olyan nemzetközileg elismert művészek járultak hozzá a sikerhez, mint José Manuel Valbom Gil világhírű portugál bábos, Irene Vecchia Pulcinella játékos Olaszországból, Tom Greder és a Panorama Kino csapata Svájcból, a csehországi Art Prom gólyalábas menetszínháza és a spanyol Guixot de 8, akik újraértelmezett mechanikus játszóterükkel kápráztatták el a gyerekeket. A palettát színesítette a Tűzmadarak látványos cirkuszszínházi előadása, Danny Bain zenés mesejátéka, titiriszínház Fülöp József előadásában, Gulyás László asztali bábjátéka, tradicionális Vitéz László játék Lehőcz Zsuzsa és Takács Dániel tolmácsolásában, a világ legkisebb cirkuszi előadása a Tintaló Társulás jóvoltából és Környei Alice mesekoncertje.

Június elején Danny Bain és Ágoston Béla zenés-mesés hangszerbemutatója aratott nagy sikert a bábszínházban, majd a felújított városháza ünnepségsorozatának részeként, újra egésznapos gyerekprogram várta az érdeklődőket Kecskemét főterén, a Romkertben és a megújult Városháza épületében. Ámulatba ejtő gólyalábas utcaszínházi show-t mutatott be a németországi Stelzen Art, amelyet Keresztes Nagy Árpád mesés hangszerbemutatója és Pályi János virtuóz Vitéz László játéka követett. A francia Teatro Golondrino marionettszínházzal érkezett, Matija Solce világhírű utazó bábművész fergeteges Pulcinella játékát is élvezhette a közönség. Nagy sikert aratott Méhes Csaba és a Brass in the Five zenés előadása és Ivan Gontko utcai orgona mester verklijátéka is.

Az utolsó tanítási napon a La Baldufa Teater óriás zeppelinje varázsolta el a nézőket a főtéren. Végül múlt pénteken a cseh Karromato színház szemet gyönyörködtető fa bábjaival és korhű zenei világával visszaröpítette nézőit az európai bábjátszás aranykorába. Szombaton, a Múzeumok éjszakájával ért véget a rendezvénysorozat, amelyen közönség elé lépett Bruno Leone mester Pulchinella játékával, a dán Sofie Krog Teater, Sarkadi Bence nemzetközi hírű marionett játékos, a hottói Magamura Alkotóműhely és a Sex in the Blach Hole zenekar.

A Bábművészeti Világtalálkozó keretében áprilistól június végéig 36 produkciót láthatott a kecskeméti közönség a Ciróka Bábszínház szervezésében. A 10. Színházi Olimpia a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával valósult meg.