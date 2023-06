Évek óta június 7-én ünneplik világszerte a csokoládé ízű fagylaltot. A Szeretem a csokit elnevezésű blog csapata, azaz Kovács Ádám és Kovács Gergely remélik, hogy ezen a napon mindenki eszik egy gombóc csokoládéfagyit, mely máig a legkedveltebb TOP 5 íz egyike.

Ez a nap más lesz mint a többi, hiszen ez egy „ünnepe” a csokoládéfagylaltnak, amit a kezdeményezéshez csatlakozó helyszíneken féláron ehetünk majd a jeles nap alkalmából, azonban a kedvezmény csak a helyben fogyasztott csokoládé fagyira érvényes idén is.

A csokifagyi napjához csatlakozott fagyizók és cukrászdák is fontosnak tartják a jó minőségű alapanyagok használatát és a vevők egyedi igényeit. Ezért is van már vegán és cukormentes fagyi is több csatlakozónál. Idén a szervezők segítségére volt a Cukrász Ipartestület is, akik a jubileumi Év Fagylaltja versenyben külön kategóriát hoznak létre a csokoládé ízű fagyinak.

A fagyizók teljes listája a Facebook-eseményben lesz elérhető a csokifagyi napján, azaz június 7-én. Mivel a csokoládéfagyi napjához bármelyik fagyizó és cukrászda ingyenesen csatlakozhat a csokifagyi napja Facebook-oldalán vagy honlapján, így érdemes az eseményt követni, hiszen az első évben még az esemény napján az utolsó percekben is csatlakoztak cukrászdák. Annyit elárulhatunk, kecskeméti fagyizó is csatlakozott.