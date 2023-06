A munkálatok idején nem tartottak vásárokat a településen, amely 1837-ben kapott először vásártartási jogot. Évtizedek óta évi négy vásár volt Majsán, ám mostantól minden hónap második szombatján lesznek vásárok.

A 100 millió forintból felújított vásártér rengeteg érdeklődőt vonzott és az árusok számára is csábító, hogy idén nem kell bérleti díjat fizetniük, nem lesz helypénz, a parkolás és a mosdó használata is ingyenes. Sőt, aki idén legalább négy alkalommal árusít, annak jövőre 50 százalékos kedvezményt adnak a bérleti díjból és a helypénzből is.