Két héttel ezelőtt különböző célokkal, különböző motivációval léptek be a 6. HírösNagyi képzés résztvevői a CédrusNet Kecskemét Program kapuján. Van, aki hamarosan nagymama lesz, más friss dédnagymama, de olyan is akadt, aki tanulni szeretne, vagy még keresi az útját, de egy dolog közös volt bennük: érdeklődve várták a képzést, nyitottak voltak az új ismeretekre - írja közleményében a CédrusNet.

A képzés hat napja alatt önismereti tréner, gyógypedagógus, családterapeuta, fejlesztőpedagógus, vállalkozásfejlesztő szakember adta át tudásának azon szeletét a hallgatóknak, amely szükséges ahhoz, hogy felkészült pótnagymamaként segítsék a családokat a képzést elvégzők. A közleményben hangsúlyozzák, hogy azzal, hogy a családok életét megkönnyítik, a társadalom egészére is hatással vannak a HírösNagyik. A felületes szemlélő csupán annyit lát a Nagyik munkájából, hogy gyermekekre vigyáznak. Igen, ez is a munkájuk része, de valójában nyugalmat, szabadidőt biztosítanak a szülőknek, türelmet, odafigyelést, gondoskodást nyújtanak a kicsiknek, amikor tartalmas, minőségi időt töltenek a gyermekekkel. Jelenlétüknek köszönhetően a családok kiegyensúlyozottabbá válhatnak, és a hatás továbbgyűrűzik, a társadalom egészét formálja. Az idősödők számára is sok hozadéka van a HírösNagyi létnek: aktivitást, szociális hálójuk bővítését, hasznosságélményt, testi-lelki-szellemi egészséget biztosít azzal, hogy kimozdulnak otthonról, gyermekekkel foglalkozhatnak, és mindemellett a jövedelmüket is kiegészíthetik - szól a közlemény.

A közleményben a HírösNagyit Mary Poppinshoz hasonlítják, akinek tele van a táskája mindenféle varázslatos dologgal. Figyelem, törődés, nevetés, jó szó, finom házisütemény recept, de akár a só-liszt gyurma vagy az orrmosó sóoldat receptje is megtalálható a kelléktárában. Olyan pótnagymama, aki egy darab krumpliból is nyomdát tud varázsolni, egy sállal játszva is le tudja kötni a gyerekeket. A képzésnek köszönhetően tisztában van a kicsik testi-lelki-szellemi fejlődésének menetével, szükségleteikkel, felismeri az alapvető gyermekbetegségeket, és nem csak Pöttöm Pannáról, hanem Szotyiról, a robotkutyáról (ami a Digitális Tudásközpontban található) is tud mesélni a gyerekeknek.

A közleményben hangsúlyozzák, hogy amennyiben HírösNagyi segítségére lenne szüksége valakinek, vagy éppen szívesen csatlakozna a Nagyikhoz, keresse a CédrusNetet. Bővebb információt IDE kattintva találhatnak.