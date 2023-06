Mint arról korábban beszámoltunk, a jánoshalmi tűzoltóknak a saját laktanyájukban kellett beavatkozniuk múlt szerdán, amikor a híradó-ügyeleti helyiség klímaberendezésének kültéri egysége lángra kapott. A szolgálatban lévő tűzoltók időben észlelték, és a még nagyobb bajt megelőzve, a tüzet rövid idő alatt eloltották. Személyi sérülés nem történt, viszont a klímaberendezés használhatatlanná vált, egy új készülék megvásárlása közel háromszázezer forintba került volna, plusz a beszerelés.

A tűzesetről értesülve két vállalkozás is a jánoshalmi tűzoltók segítségére sietett, a tompai székhelyű KlímaBaráth Kft. egy új klímakészüléket ajánlott fel ingyen, míg a jánoshalmi Ózon-Klíma 2020 Kft. dolgozói térítésmentesen szerelték be és helyezték üzembe a készüléket. A Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság épületét is hamarosan felújítják, erről Czeller Zoltán polgármester számolt be. A Magyar Államkincstártól megérkezett az értesítés az önkormányzat beadott pályázata kapcsán, mely szerint 89 millió forintot nyertek az épület külső homlokzatának felújítására, a nyílászárók cseréjére és egy napelemes rendszerre, amit az épület tetejére szerelnek majd fel.