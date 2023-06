A Főút 55-57. szám alatt vásároltak önerőből egy ingatlant. Ezt felújították, ahol 35 négyzetméteres területen dolgoznak majd a munkatársak. A hegybíró mellett ugyanis július 1-jétől helyet kap a falugazdász is.

Gubán Gyula, Akasztó Hegyközség elnöke a baon.hu-nak elmondta, hogy a tetőtérben is kialakítottak egy olyan helyiséget, ahol 25 ember is leülhet, végighallgathat egy tájékoztatót. A 230 tagú hegyközség 690 hektár területen termeszt szőlőt. Őket szolgálja ki a legkorszerűbb irodatechnikával az új iroda. A munka még nem fejeződött be, mivel a tetőn napelemrendszert építenek ki. Így a hivatal energiafelhasználása alacsony lesz.