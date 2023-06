− A rendezvény sok évvel ezelőtt a focipályáról indult, ötletgazdái Mondovics Péter és Szalai Nándor voltak. Majd lekerült a Kis-Duna-partra, amely egy igazán csodálatos környezet. Ezért is sokan visszatérnek ide minden évben. A Dunaegyházáról elszármazottak is hazajönnek ilyenkor, és elhozzák a barátaikat is a rendezvényünkre. A falu lakossága nagyon vendégszerető, senki nem marad éhesen, mindenkit vendégül látunk, egészen addig ameddig van még a bográcsokban étel. De fontos a közös főzés élménye, a közösségi szellem és nem utolsósorban a verseny is számít, amelynek értékes díjai vannak – fogalmazott Szilágyi István, Dunaegyháza polgármestere.