Ez már a tizedik alkalom, hogy megrendezik az Alpárfesztet. Az egésze egy baráti kezdeményezéssel indult, méghozzá Tiszaalpáron egy italboltban A baráti társaság egyre növekedett, egyre több zenekar csatlakozott hozzájuk, és most már tízévesek lettek. – 2019-ig folyamatosan nőtt a rendezvény, de akkor jött a Covid, ami miatt egy évben elmaradt, mondta Sánta Zoltán főszervező. – 2021-ben költöztünk át Tiszaalpárról Lakitelekre, mert ahol korábban voltunk, ott már nem lehettünk. Szerencsére itt jól fogadott bennünket a település és az infrastruktúra is jobb, mint amilyen Alpáron volt. Ebben az évben 31 zenekar lép színpadra a három nap alatt, nagyobb részük a keményebb műfajt képviseli, de lesz funky és elektronikus zene is. Ebben az évben több a mellékprogramunk is van. A szemétszedés és a környezetvédelem már hozzátartozik a fesztiválhoz. Éjszakai vetítést is fogunk tartani. 2119-ben forgattunk egy filmet, azt levetítjük minden este. Két nagyon jó gitáros, Blanár Levente és Hoffmann György gitárkurzust fog tartani, de örömzenélnek is a sátorban. Interaktív beszélgetéseket is lesznek, a vármegyeházától pedig jön hozzánk a mesebusz. Szombaton a vegán életmódról és annak előnyeiről és az átállásról hallhatnak előadást az érdeklődők. Beszélgetünk is az eddigi fesztiváljainkról. Ebben az évben második alkalommal van saját sörünk, egy budapesti sörgyár felajánlásból, amit a fesztiválon limitált számban lehet kapni. Külön alpárfesztes poharaink vannak, amelyek betétdíjasak, így nem dobálják el az emberek, és kevesebb lesz a szemét.

Sánta Zoltán elmondta még, hogy minden zenekar negyven percet játszik, kivéve a Lazarvs-t és a Mudfield-et, ők egy órát kapnak. A vármegyei zenekarok közül a tiszaalpári IKK, a tiszakécskei Mayflay, és Last, Kecskemétről a Kies, a Nova Prospect, Informer, Kiskunfélegyházáról a Direct lép színpadra, de érkeznek Szegedről, Budapestről és Debrecenből is együttesek. Ez utóbbi a Hatred Sulotion zenekar a fesztivál tehetségkutatóján tűnt fel, és azt a lehetőséget kapták, hogy az Alpárfeszten felléphetnek. Ők zárják egyébként a fesztivált vasárnap hajnali egy órai kezdéssel. Egy másik zenekarnak, akik szinten a tehetségkutatón jól szerepeltek, az volt a nyereményük, hogy a fesztiválon forgatni fognak velük. Pénteken 15 órakor, szombaton pedig 16 órakor kezdődnek a koncertek és hajnali fél kettő után fejeződnek be.