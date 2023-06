Huszonhárom csoport, illetve szólista állt színpadra, hogy bemutassa tudását a népzenei minősítőn, ahol kitűnő szakemberek hallgatták és véleményezték az előadásokat. A zsűri elnöke Birinyi József népzenekutató, a népművészet mestere volt, aki Vakler Anna népdalénekes, népi ének tanár, valamint Németh István népzenegyűjtő, népzenekutató, a MTA Zenetudományi Intézet nyugalmazott munkatársa társaságában értékelt és adott. hasznos tanácsokat a fellépőknek.

– Nagy elismerés számunkra, hogy megrendezhettük a KÓTA népzenei minősítőt, amellyel egyidőben egy népzenei találkozót is tartottunk. Intézményünk a nyertes Hungarikum pályázatának köszönhetően, bemutathatta a Kiskunság népzenei hagyatéka című könyvet, valamint a hozzátartozó lemez hanganyagát is hallhatta a közönség. Vakler Anna a könyv méltatását néprajzi háttérrel kiegészítve tette meg, nagy sikernek örvendve – mondta el Vadkerti-Tóth Rita, a Konecsni György Művelődési Központ vezetője.

Fotó: Tapodi Kálmán

A művelődési ház előterében látható volt Nagy Gábor néprajzkutató, népzenész Rokonok - pásztor nemzedékek című fotótárlata. Nagy Gábornak népzenészként és kutatóként is kiemelt érdelődési területe a pásztorkultúra, a pásztorzene és a pásztorviselet. „Nagy Gábor arra vállalkozik, hogy a dél-alföldi pásztorművészettel kapcsolatos újszerű és releváns tudományos és művészeti adatokkal és eredményekkel gazdagítsa a magyar nemzeti kultúra kutatásának néprajzi, népművészeti részét”– fogalmaztak a tárlat ajánlójában.

A művelődési ház aulájában tartott hangszerbemutatót Varró János népzenész, zenepedagógus, aki szintén közreműködő volt a Kiskunság népzenei hagyománya kötet hanganyagának elkészítésében. A könyvbemutatón közreműködött az óbecsei Fokos zenekar és Berki Lilla népdalénekes, művésztanár, aki ötleteivel, kitartásával és lelkesedésével szakmailag segítette nemcsak a hanganyag és a könyv létrejöttét, hanem az egész rendezvénynek a megvalósulását, sikerét.

– A majsai járás települései hagyománytisztelők és ez is motivált bennünket, amikor két éve elhatároztuk, hogy egy olyan kötetet adunk ki, amiben majsai és környékbeli dalok lesznek, szöveggel és kottával együtt. Az alapötletet egy régi hangfelvétel adta, amin a jászszentlászlói Provics Flórián énekelte a „Leégett a kecskeméti gyufagyár” kezdetű népdalt, ami most a lemezen is meghallgatható, Provics Flórián dédunokája, a kiskunmajsai Zelei Janka előadásában. A hanganyag elkészítésében nagyon sok majsai, illetve Majsához erősen kötődő énekes és együttes működött közre, amiért hálás köszönet jár mindenkinek – sorolta Vadkerti-Tóth Rita, akitől megtudtuk, hogy népzenei napot a napot Sergő Zenekar valamint Kis-Demeter Erika és Kis István vezette fergeteges hangulatú táncház zárta a Mayossa Hagyományőrző Egyesület székházában.