A reggel fél 9-kor kezdődő magyar nyelvű szentmisét Schindler Mátyás plébános tartja, majd a fél 11-kor kezdődőt is, de azt már magyarul és németül. Rendhagyó módon fél 12-kor is lesz mise, horvát nyelven, melyet monsignore Antun Prpic nyugalmazott pozsegai plébános mutat be. A liturgiát követően a megyéből és vendégként Nova Gradiskából érkező horvát bunyevác kórusok énekelnek a templomban. Este fél 7-kor kezdődik a magyar nyelvű szentmise, hittanos tanévzáróval, liliomos körmenettel. A szentbeszédet monsignore Menyhárt Sándor bajaszentistváni plébános, bírósági helynök mondja. A liturgikus zenéről az egyházközség ifjúsági énekkara és Péterfai Ferenc orgonaművész-kántor gondoskodnak. Minden misét követően süteményes vendéglátással várják a híveket a Ferenciek terén.

Az ünnep előestéjén, szombaton 19 órai kezdettel tartják a Belvárosi Orgonaesték sorozat idei nyitókoncertjét a Barátok templomában. Az idei sorozatban ismét neves művészek lépnek fel. Elsőként Pétery Dóra orgonaművész, a budapesti zeneakadémia tanára és a Budapest csillaghegy-békásmegyeri evangélikus templom orgonistája ad hangversenyt, közreműködik a bajai Ad Libitum Kórus, Pethőné Kővári Andrea vezényletével. A belépés díjtalan, mindenkit szeretettel vár a Barátok plébániája.