A Gyöngyszem-, az Orchidea- és a Sarki Fény csoportok kiemelt arany fokozatot kaptak a produkcióikra kategóriáikban. Emellett a Gyögyszem és a Sarki Fény csoportok kiváló táncosai Szkenderovics Eszter és Juhász Molli a legjobb tamburmajornak járó elismerést is kiérdemelték. Minderről Gmoser Györrgy tájékoztatta lapunkat. Az orchideák csoportja a legmosolygósabb csapat díjat is megkapta. Gmoser György és Gubacsi Zsófi a Legjobb Koreográfia díjat is hazahozhatták. Gubacsi Zsófi Gmóser György tanítványa volt, korábban több alkalommal nyerte el a legjobb tamburmajor címet.