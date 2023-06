Egyenlőre – jó idő esetén – csak a hétvégéken lesz itt lehetőség a szabadtéri pancsolásra, azonban a tanévzárás után, június második felétől a fürdőzők a hét minden napján megmártózhatnak a vízben és pihenhetnek a záportározó tónál kialakított homokos területen.

A csúszda sajnos idén sem fog üzemelni, azonban a vízpartot kedvelők remek szórakozási lehetőségek közül válogathatnak. A tavon wakeboard (vízisí) pálya is van, röplabdázni, valamint pingpongozni is lehet. A gyermekek számára pedig játszótér is ki van alakítva. A strandon a vízminőséget a jogszabályi előírások szerint rendszeresen, minden hónapban vizsgálják.

A büfében gazdag kínálattal várják azokat, akik megszomjaznak vagy megéheznek.

A kecskeméti szabadstrand nyitását idén is az iskolai nyári szünet kezdéséhez igazítják, így azt ebben az évben június 16-ra tervezik, de az időjárás függvényében ez még változhat. A nyitást követően mindennap 9 órától 20 óráig várják a fürdőzőket.

Idén a belépőjegy ára egységesen 1500 forint, a 6 éves kor alatti gyermekek számára pedig ingyenes a belépés. Hétköznapokon délután 16 órától kedvezményes belépőjegyet is lehet váltani, melyért idén 1000 forintot kell majd fizetni. Szép kártyát a helyszínen nem tudnak elfogadni.