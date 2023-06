Szerencsésnek mondhatják magukat azok, akiknek az alkotás a munkájuk. Szilberhornné Csilla a Szill'art – a Csodavarroda megálmodója és alapítója is kedvenc hobbijának él. Munkája nyomán szebbnél-szebb táskák díszítik a hölgyek ruhatárát, valódi csodákat hoz létre a vásárlók szerint. Stílusos, és egyben praktikus, valamint egyedi táskákat varr. Az általa megalkotott darabok pedig különlegesek, hiszen Csilla az első lépések egyikeként fontosnak tartja a megrendelővel való megismerkedést. Úgy gondolja, csak akkor tud megfelelő táskát készíteni a hölgyeknek, ha megismeri őket és tisztában van a személyiségükkel, az élethelyzetükkel, a belső értékeikkel, a stílusukkal.

A kidobásra ítélt szabászati hulladékok, a régi gombok és csipkék is életre kelnek Csillának köszönhetően egy-egy táskán, vagy éppen kiegészítőn. Ugyanis a táskák mellet pénztárcát, neszesszert, irattartót, vagy éppen táskarendezőt is készít megrendelésre.

Tudását azonban nem csak magának tartogatja. Azt mondja, örülne annak, ha minél többen megtapasztalnák a varrás örömét. Ezért nemrég varró szakkört is indított Kecskeméten, a Hunyadivárosi Közösségi Házban. Már az első alkalomra is nagyon sokan jelentkeztek. Anyukák, apukák és szülők jöttek a gyermekeikkel, és voltak köztük olyan résztvevők is, akik akkor ültek életükben először varrógéphez. De Csilla szerint ez sem akadály, csak az elhatározás számít. És valóban: aznap mindenki egy saját maga által elkészített neszesszerrel mehetett haza – még ha előtte nem is ismerte a szabás-varrás technikáit. Azóta már túljelentkezés is volt a következő alkalomra, így meg is kellet osztani a csapatot – mondta örömteli arccal Csilla. Hozzátette, hogy számára nagyon nagy dolog, hogy átadhatja az évek alatt megszerzett tapasztalatait. Szerinte az emberek ilyenkor képesek kilépni a hétköznapokból és az alkotás örömére összpontosítanak.

Egyébként Csilla hobbiként kezdte a varrást. Varrónő édesanyja kalocsai géphímzéssel foglalkozott, melyet látva azt mondja beleszületett az alkotói létbe. Azonban az igazi áttörés a gyermekei születése után következett. Akkor kezdett el ruhákat, kiegészítőket és tárgyakat varrni nekik. Később az ismerős anyukáknak a babahordozókon át a táskákig minden csodadolgot elkészített. Így végül nagy álma vált valóra, amikor elindult a Szill'art – a Csodavarroda.

A varrás mellett Csilla másik kikapcsolódása a kert „bűvölése”. Kertes ház híján 11 évvel ezelőtt életre hívott egy közösségi kertet a lakásához közel eső, akkor parlagon álló területen. A helyi képviselő, Pászti András támogatta az ötletet, és társakra is talált, akikkel hasonló gondolkodás mentén kertbe, zöldbe vágytak a gyerekekkel, hogy saját termesztésű zöldség kerüljön az asztalukra.

A varrókör és a közösségi kert is a közösségépítésről szól – vallja Csilla. Ugyanis mint mondta, itt lehet egymással beszélgetni, barátkozni.

De hogyan kapcsolódik a két terület egymáshoz? Csillának természetesen erre is van válasza: a növények nagy mértékben inspirálnak, ami az alkotói munkámra is kihat.

Éppen ezért Csilla növényi lenyomatos textileket is elkezdett készíteni, melyeket előszeretettel használ táskáinak dekorálására. Tehát így kapcsolódhat a növény, a kert, a varrás és az alkotás – hangsúlyozta Csilla, aki folyamatosan tanul, hogy minél szebb és jobb, tartósabb minőségű darabokat tudjon készíteni, ami a mai „egyszer használatos” világban nagyon fontos. Mert jó érzés megjavítani, életre kelteni, befoltozni vagy éppen átalakítani a nagymama régi ruháját. Aki nem hiszi, próbálja ki! Ha pedig segítségre van szüksége, a Hunyadivárosi Varrókörben szeretettel fogadják.