Az eredményhirdetéskor aztán kiderült: az első helyezett az a hartai Feith Ádám-Benke Csaba alkotta páros lett, akik tavaly is elnyerték a vándorkupát, így azt idén is ők vihették haza. A második helyezést a madocsai Szabó Edvin, a harmadikat a bajai Ikotity József szerezte meg. Külön díj elismerésben többen részesültek: oklevelet vettek át a legszebb tálalást, a legszebb asztalt produkáló csapatok, és hogy a lelkesedésük ne maradjon jutalom nélkül, a helyi 5-6. osztályos tanulókból álló Focizó halak gyerekcsapat is különdíjban részesült.

A szervezőknek, Leitheiser Gábornak (Hartai Duna-part, Sörkert),Gyüre Lászlónak(Hartai Duna-part, Gyürgencs Halsütöde), Mari Jánosnak és a zsűri többi tagjának munkáját Dollenstein László polgármester köszönte meg.

A III. Hartai Halászléfőző Verseny az ABS Zenekar koncertjével a késő esti órákban ért véget.

